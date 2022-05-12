Терапевт Водовозов: "Дельта" может вернуться, но вряд ли вытеснит "Омикрон"

В мире ожидают очередную волну коронавируса, однако, вероятно, в пиковых значениях будет "Омикрон". По словам врача-терапевта Алексея Водовозова, есть единичные сообщения о заболеваемости "Дельтой", но медики сомневаются, что предыдущий, более тяжёлый вид COVID-19 вытеснит новый штамм.

Как подчеркнул терапевт, спрогнозировать точно, когда количество пациентов с коронавирусной инфекцией "поползёт вверх", сложно. Но врачи постоянно мониторят ситуацию за рубежом, где новая волна начинается раньше, чем в России.

"Удастся ли "Дельте" скинуть с трона "Омикрон", сказать сложно. Пока что мы таких признаков не видим, по крайней мере, по той информации, которая есть из США, из Евросоюза", — пояснил терапевт в беседе с Москвой 24. — Естественно, подъём будет. Вопрос в том, когда именно и какой высоты. То, что он будет, можно даже не сомневаться".

Как подчеркнул терапевт, подъём заболеваемости может спровоцировать недостаточная ревакцинация граждан, либо "другие варианты" могут завезти из-за границы.

"Не на запад, так на юг или на восток. И я бы не назвал там ситуацию эпидемически благополучной. Плюс там другие варианты. Мы переболели BA.1 и BA.2. Сейчас народ начнёт ездить отдыхать туда, где, скажем, есть BA.3, BA.4, BA.5", — резюмировал терапевт.