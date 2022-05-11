Холера из южных регионов может атаковать нижегородцев, сообщает newsnn.ru, основываясь на информации, которую врач-иммунолог Владислав Жемчугов предоставил "Новым Известиям".
Эксперт заметил, что точками распространения холеры в России могут стать такие регионы, как Астраханская область, Калмыкия и Крым, и оттуда заболевание может перейти в другие субъекты.
Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук Виктор Краснов уже предупреждал, что летом 2022 года в Нижегородскую область может прийти холера. Он объяснил, что такая вероятность существует всегда, поэтому нужно быть готовыми.
До этого врач Александр Эдигер заявил, что массовое переселение людей, проблемы с водой и диверсии могут привести к вспышке заболевания холерой в России.
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