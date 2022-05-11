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Автор Елена Федорова

Холера может прийти из южных регионов в Нижегородскую область

Здоровье

Холера из южных регионов может атаковать нижегородцев, сообщает newsnn.ru, основываясь на информации, которую врач-иммунолог Владислав Жемчугов предоставил "Новым Известиям".

Эксперт заметил, что точками распространения холеры в России могут стать такие регионы, как Астраханская область, Калмыкия и Крым, и оттуда заболевание может перейти в другие субъекты.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук Виктор Краснов уже предупреждал, что летом 2022 года в Нижегородскую область может прийти холера. Он объяснил, что такая вероятность существует всегда, поэтому нужно быть готовыми.

До этого врач Александр Эдигер заявил, что массовое переселение людей, проблемы с водой и диверсии могут привести к вспышке заболевания холерой в России.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
крым россия калмыкия астраханская область нижегородская область
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