Доктор наук Краснов: этим летом холера может прийти в Нижегородскую область

Есть угроза того, что летом 2022 года в Нижегородскую область может прийти холера, об этом предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук Виктор Краснов.

"Вероятность, что холеру найдут в Нижегородской области есть. Она всегда существует. Небольшая, но есть. Её нельзя исключать. Я убеждён, что нужно быть готовыми — на всякий случай", — передаёт newsnn.ru его слова.

Ранее врач Александр Эдигер заявил, что массовое переселение людей, проблемы с водой и диверсии могут привести к вспышке заболевания холерой в России. В настоящее время Роспотребнадзор принимает меры профилактики. По его словам, заболевание имеет большую летальность. Первые симптомы холеры — непрекращающаяся водянистая диарея. А когда человек потерял много жидкости и электролитов, начинается прижизненное окоченение.