Есть угроза того, что летом 2022 года в Нижегородскую область может прийти холера, об этом предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук Виктор Краснов.
"Вероятность, что холеру найдут в Нижегородской области есть. Она всегда существует. Небольшая, но есть. Её нельзя исключать. Я убеждён, что нужно быть готовыми — на всякий случай", — передаёт newsnn.ru его слова.
Ранее врач Александр Эдигер заявил, что массовое переселение людей, проблемы с водой и диверсии могут привести к вспышке заболевания холерой в России. В настоящее время Роспотребнадзор принимает меры профилактики. По его словам, заболевание имеет большую летальность. Первые симптомы холеры — непрекращающаяся водянистая диарея. А когда человек потерял много жидкости и электролитов, начинается прижизненное окоченение.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.