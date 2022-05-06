Известно, что бег устраняет лишний вес, нормализует осанку, однако кардиолог Наталия Золотарёва предостерегла, что для людей с болезнями сердца он может представлять опасность для жизни.
"С одной стороны, это хорошо: мышца тренируется, кровообращение улучшается. Однако, если у человека есть проблемы с сердцем, то бег может ухудшить состояние и даже стать угрозой для жизни", — приводит её слова Москва 24.
Золотарёва подчеркнула, что для людей с высоким артериальным давлением, перенёсшим инфаркт и инсульт необходимо быть особенно осторожными, а перед тем, как начать бегать, проконсультироваться с врачом.
"Ни в коем случае нельзя бегать в течение первых двух-трех месяцев после инсульта или инфаркта. Позже легкие пробежки будут возможны, но только если разрешит лечащий врач" — предупредила она.
Кардиолог порекомендовала любителям бега контролировать частоту сердечных сокращений, которая не должна превышать 120-130 ударов в минуту.
Людям, которым врач не одобрил данный вид спорта, Золотарёва предложила заняться ходьбой, плаванием, йогой, растяжкой или пилатесом.
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