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Автор Юлия Миленина

Терапевт Божко: пациент может ослепнуть из-за поражения нерва при COVID-19

Здоровье

Пациент может полностью ослепнуть в случае поражения зрительного нерва при коронавирусной инфекции. Об этом заявила терапевт, врач высшей категории Светлана Божко.

Терапевт Божко: пациент может ослепнуть из-за поражения нерва при COVID-19

По словам специалиста, тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза представляют серьёзную угрозу для больных COVID-19. Такие проявления, пояснила врач, относят к системным тромботическим осложнениям коронавируса.

"Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва. Это чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты", — сказала Божко в интервью URA.RU.

Она добавила, что в этом случае шансы пациента на полное восстановление зависят от степени органических изменений зрительного аппарата.

Божко порекомендовала россиянам сразу же обращаться к врачу при возникновении осложнений после COVID-19. Специалист подчеркнула: если у пациента появились даже незначительные офтальмологические симптомы на фоне коронавируса, нужно проконсультироваться с профессионалом.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
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