Пациент может полностью ослепнуть в случае поражения зрительного нерва при коронавирусной инфекции. Об этом заявила терапевт, врач высшей категории Светлана Божко.
По словам специалиста, тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза представляют серьёзную угрозу для больных COVID-19. Такие проявления, пояснила врач, относят к системным тромботическим осложнениям коронавируса.
"Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва. Это чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты", — сказала Божко в интервью URA.RU.
Она добавила, что в этом случае шансы пациента на полное восстановление зависят от степени органических изменений зрительного аппарата.
Божко порекомендовала россиянам сразу же обращаться к врачу при возникновении осложнений после COVID-19. Специалист подчеркнула: если у пациента появились даже незначительные офтальмологические симптомы на фоне коронавируса, нужно проконсультироваться с профессионалом.
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