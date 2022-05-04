EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

Врач объяснил, как может произойти вспышка холеры в России

Здоровье

Массовое переселение людей, проблемы с водой и диверсии могут привести к вспышке заболевания холерой в России. В настоящее время Роспотребнадзор принимает меры профилактики, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на врача Александра Эдигера.

Врач объяснил, как может произойти вспышка холеры в России

По его словам, в жарких странах земли холера существует постоянно. Кроме того, любые конфликты, приводящие к массовым пересечениям людей, с многочисленными нарушениями санитарно-гигиенических норм чреваты формированием эпидемий кишечных инфекций.

К вспышке приводит использование грязной, недостойно очищенной воды. По словам врача, заболевание имеет большую летальность. Первые симптомы холеры — непрекращающаяся водянистая диарея. А когда человек потерял много жидкости и электролитов, начинается прижизненное окоченение.

Но сегодня человечество научилось лечить холеру. Поэтому вопрос встаёт только в том, чтобы быстро оказать помощь больным.

Передается холера через грязные руки и воду. Например, заболеть можно купаясь в заражённом водоеме, где можно просто проглотить возбудителя с водой или он попадёт на лицо.

Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в американских центрах на Украине анализировали возможность распространять холеру, брюшной тиф и гепатиты А и Е через водоёмы. Также российский военачальник назвал реки, которые использовали в ходе опытов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Денис Постольский, Куратор: Елена Андреева
Темы вода здоровье
Sberbank
Новости
Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ и ВС РФ перешли в формат "обмена ходами"
Врач объяснил, как может произойти вспышка холеры в России
Специалистам по сборке BMW выделили по 10 соток земли и посадочный материал
Байден во время фотографирования попросил инвалида-колясочника не прыгать
Ракетные удары наносятся по Черкассам, Днепропетровску и Николаеву
Актёр Смольянинов рассказал о парфюме Путина: "Спецпарфюмерные войска работали"
Командир "Азова"* вышел на видеосвязь: "Бои идут уже на территории Азовстали"
Украинские боевики расстреляли беженцев: есть убитые и раненые
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но санкции вызывают у нас другие эмоции
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам в Закарпатье и Кировоградской области
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает замаскированную бронетехнику ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает замаскированную бронетехнику ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Специалистам по сборке BMW выделили по 10 соток земли и посадочный материал
Ракетные удары наносятся по Черкассам, Днепропетровску и Николаеву
Байден во время фотографирования попросил инвалида-колясочника не прыгать
Актёр Смольянинов рассказал о парфюме Путина: "Спецпарфюмерные войска работали"
Как приготовить вкусный шашлык: мастер-класс от эксперта
Командир "Азова"* вышел на видеосвязь: "Бои идут уже на территории Азовстали"
Украинские боевики расстреляли беженцев: есть убитые и раненые
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но санкции вызывают у нас другие эмоции
Как избавиться от целлюлита: эффективные способы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников