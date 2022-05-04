Врач объяснил, как может произойти вспышка холеры в России

Массовое переселение людей, проблемы с водой и диверсии могут привести к вспышке заболевания холерой в России. В настоящее время Роспотребнадзор принимает меры профилактики, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на врача Александра Эдигера.

По его словам, в жарких странах земли холера существует постоянно. Кроме того, любые конфликты, приводящие к массовым пересечениям людей, с многочисленными нарушениями санитарно-гигиенических норм чреваты формированием эпидемий кишечных инфекций.

К вспышке приводит использование грязной, недостойно очищенной воды. По словам врача, заболевание имеет большую летальность. Первые симптомы холеры — непрекращающаяся водянистая диарея. А когда человек потерял много жидкости и электролитов, начинается прижизненное окоченение.

Но сегодня человечество научилось лечить холеру. Поэтому вопрос встаёт только в том, чтобы быстро оказать помощь больным.

Передается холера через грязные руки и воду. Например, заболеть можно купаясь в заражённом водоеме, где можно просто проглотить возбудителя с водой или он попадёт на лицо.

Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в американских центрах на Украине анализировали возможность распространять холеру, брюшной тиф и гепатиты А и Е через водоёмы. Также российский военачальник назвал реки, которые использовали в ходе опытов.