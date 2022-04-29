Холерный вибрион может попасть в организм человека с водой из грязных водоёмов. Чтобы не заразиться инфекцией, ни в коем случае нельзя пить сырую воду ни из водоёмов, ни из-под крана. Об этом рассказал врач-вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков.
Специалист заметил в беседе с "Радио 1", что возбудитель холеры, попадая в организм начинает вырабатывать жидкость и слизь, и очень быстро вызывает обезвоживание организма и смерть, если не принять никаких мер.
По словам доктора, это особенно опасно в период проведения боевых действий и разрушения инфраструктуры. Тревогу вызывают и лаборатории, обнаруженные на Украине. В них были найдены и возбудители холеры тоже.
"И есть вероятность, что это хотели использовать как биологическое оружие. Так что могут быть и диверсии", — добавил Чумаков.
Вирусолог посоветовал кипятить воду, особенно жителям юга России, поскольку не очень хорошо обработанная вода из водоёмов вполне может попасть и в водопровод.
Он также не рекомендовал купаться в речках до тех пор, пока на Украине не прекратятся боевые действия.
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