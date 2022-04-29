Врач Павлова: сделать шашлык полезным помогут лимонный сок и приправы

По традиции майские праздники для россиян это время поездок на природу или дачу и шашлыки. Однако многие, понимая, что жареное вредно, начинают от любимого блюда отказываться. Как же быть, если шашлыков всё-таки хочется, и как сделать их максимально полезными? Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Доктор напомнила, что вредным шашлык делают конечные продукты гликирования (КПГ), которые образуются в результате химической реакции между углеводами и аминокислотами белка. Процесс этот естественный, но на мангале он происходит намного быстрее и интенсивнее. Именно поджаристая корочка, которая делает шашлык таким вкусным, и есть конечный продукт гликирования.

Но учёные пришли к выводу, что значительно снизить производство КПГ можно, если выдержать мясо перед готовкой в лимонном или любом другом цитрусовом соке, заметила врач. По её словам, эффект проявится уже после 10 минут нахождения мяса в таком маринаде.

Она добавила, что есть и приправы, снижающие КПГ. К ним относятся розмарин, эстрагон, шалфей, майоран, гвоздика, корица, куркума и душистый перец. И они в целом очень хорошо подходят для приготовления мяса на огне.

В качестве гарнира к шашлыку лучше всего подойдёт отварная брокколи, в которой содержится мощное онкопротекторное вещество сульфорафан, также помогающее справляться с КПГ, заключила доктор Павлова.