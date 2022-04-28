Отоларинголог предупредил о наличии микроклещей в грязных кондиционерах

Неочищенный кондиционер, который работает в комнате, может стать причиной заболеваний лёгких и горла. Об этом рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам врача, существуют невидимые для глаза микроклещи, которые не погибают, а могут подсыхать и засыпать. Для них благоприятна влажная и прохладная среда, поэтому когда начинает работать кондиционер, они тут же оживают. И всё это потоком воздуха выдувается в комнату.

Доктор назвал в беседе с URA.RU болезни, которые микроклещи провоцируют. Они могут снижать иммунитет и вызывать обострение хронического тонзиллита, оседая на задней стенке глотки. Также страдает бронхо-лёгочная система, возникают вспышки астмы или бронхита, пневмония и трахеит. А при воспалении задней стенки глотки и гортани теряется голос или начинается затяжной риносинусит.

Отоларинголог посоветовал для предупреждения подобных последствий вовремя очищать внутренний блок кондиционера. Делать это можно вместе с весенней генеральной уборкой.

Использовать для очистки можно антисептики (хлоргексидин, мирамистин), которых будет вполне достаточно. Они убивают патогенную микрофлору и делают её неопасной для человека, заключил собеседник издания.