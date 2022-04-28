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Автор Петр Ермилин

Отоларинголог предупредил о наличии микроклещей в грязных кондиционерах

Здоровье

Неочищенный кондиционер, который работает в комнате, может стать причиной заболеваний лёгких и горла. Об этом рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Отоларинголог предупредил о наличии микроклещей в грязных кондиционерах

По словам врача, существуют невидимые для глаза микроклещи, которые не погибают, а могут подсыхать и засыпать. Для них благоприятна влажная и прохладная среда, поэтому когда начинает работать кондиционер, они тут же оживают. И всё это потоком воздуха выдувается в комнату.

Доктор назвал в беседе с URA.RU болезни, которые микроклещи провоцируют. Они могут снижать иммунитет и вызывать обострение хронического тонзиллита, оседая на задней стенке глотки. Также страдает бронхо-лёгочная система, возникают вспышки астмы или бронхита, пневмония и трахеит. А при воспалении задней стенки глотки и гортани теряется голос или начинается затяжной риносинусит.

Отоларинголог посоветовал для предупреждения подобных последствий вовремя очищать внутренний блок кондиционера. Делать это можно вместе с весенней генеральной уборкой.

Использовать для очистки можно антисептики (хлоргексидин, мирамистин), которых будет вполне достаточно. Они убивают патогенную микрофлору и делают её неопасной для человека, заключил собеседник издания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Елена Андреева
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