Врач-диетолог Маргарита Королёва заявила, что мясо с картофелем и макаронами нельзя сочетать, ведь употребление белковых продуктов с быстрыми углеводами запускает процессы брожения.
По её словам, такие сочетания пищи также нарушают ход усвоения белка в организме. Специалист порекомендовала россиянам подавать мясо с овощными гарнирами и салатами.
"Но не с быстрыми углеводами, к которым относятся, например, макароны из мягких сортов пшеницы и картофель", — сказала Королёва в интервью Москве 24.
Врач рассказала и о других вредных сочетаниях продуктов. Эксперт призвала избегать употребления алкоголя вместе с газировкой, так как под действием углекислого газа алкогольные калории "влетают" в печень. Диетолог отметила, что процесс опьянения и нарастающей интоксикации в такой ситуации будет существенно ускорен.
Кофе, пояснила Королёва, вообще нельзя сочетать с другими продуктами. Специалист подчеркнула: он будет забирать из организма кальций, магний, железо и фосфор.
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