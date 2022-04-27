Гинзбург объяснил опасность радионуклидов в продуктах: вызывает гибель клеток

В растениях, фруктах, овощах, мясе и кормах для животных могут накапливаться радионуклиды. При употреблении таких продуктов в пищу возрастает риск развития злокачественных опухолей. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Специалист пояснил, что являться источником радионуклидов могут выбросы от атомных станций или медицинских радиоактивных отходов, которые были неправильно утилизированы.

И опасность радиоактивных изотопов в том, что они способны поражать молекулы, которые несут генетическую информацию. Это вызывает гибель клеток и перерождение их в раковые. По сути, радионуклиды — это маленький ядерный взрыв внутри человеческого организма, добавил доктор в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, чаще всего получить радиоактивные вещества мы можем из помидоров, огурцов, капусты, моркови, ягод, груш, яблок, вишни, грибов, рыбы и мяса. В организм животных радионуклиды могут попасть через растения или почву, например, после взрыва на атомной станции, заметил собеседник издания.

А затем с мясом или молоком радиоактивные изотопы поступят в наш организм, заключил Гинзбург.