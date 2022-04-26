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Автор Юлия Миленина

Иммунолог Крючков: COVID-19 может несколько месяцев жить в тканях человека

Здоровье

Коронавирусная инфекция может на протяжении нескольких месяцев жить в органах и тканях человека. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Иммунолог Крючков: COVID-19 может несколько месяцев жить в тканях человека

Специалист отметил в интервью URA.RU, что медики часто выявляют прямое поражение вирусом тканей и органов. По его словам, COVID-19 способен месяцами сохраняться в тех тканях, которые изначально поражает.

"Он проникает в клетки сосудов и лёгких, может быть везде, где угодно практически", — сказал Крючков.

Как подчеркнул иммунолог, у здоровых людей коронавирус не остаётся в организме на длительный срок. При этом он пояснил: у некоторых пациентов бывают отклонения, вызванные иммунодефицитами, врождёнными изменениями или приёмом гормональных препаратов.

Ранее главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк сообщил, что даже лёгкая форма коронавирусной инфекции зачастую приводит к неприятным последствиям для психики. После этого заболевания, указал эксперт, пациенты сталкиваются с приступами тревоги, изменением сна и снижением работоспособности.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус николай крючков
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