Коронавирусная инфекция может на протяжении нескольких месяцев жить в органах и тканях человека. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Специалист отметил в интервью URA.RU, что медики часто выявляют прямое поражение вирусом тканей и органов. По его словам, COVID-19 способен месяцами сохраняться в тех тканях, которые изначально поражает.
"Он проникает в клетки сосудов и лёгких, может быть везде, где угодно практически", — сказал Крючков.
Как подчеркнул иммунолог, у здоровых людей коронавирус не остаётся в организме на длительный срок. При этом он пояснил: у некоторых пациентов бывают отклонения, вызванные иммунодефицитами, врождёнными изменениями или приёмом гормональных препаратов.
Ранее главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк сообщил, что даже лёгкая форма коронавирусной инфекции зачастую приводит к неприятным последствиям для психики. После этого заболевания, указал эксперт, пациенты сталкиваются с приступами тревоги, изменением сна и снижением работоспособности.
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