Иммунолог Крючков: COVID-19 может несколько месяцев жить в тканях человека

Коронавирусная инфекция может на протяжении нескольких месяцев жить в органах и тканях человека. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист отметил в интервью URA.RU, что медики часто выявляют прямое поражение вирусом тканей и органов. По его словам, COVID-19 способен месяцами сохраняться в тех тканях, которые изначально поражает.

"Он проникает в клетки сосудов и лёгких, может быть везде, где угодно практически", — сказал Крючков.

Как подчеркнул иммунолог, у здоровых людей коронавирус не остаётся в организме на длительный срок. При этом он пояснил: у некоторых пациентов бывают отклонения, вызванные иммунодефицитами, врождёнными изменениями или приёмом гормональных препаратов.

Ранее главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк сообщил, что даже лёгкая форма коронавирусной инфекции зачастую приводит к неприятным последствиям для психики. После этого заболевания, указал эксперт, пациенты сталкиваются с приступами тревоги, изменением сна и снижением работоспособности.