Врач Осипов допустил возникновение нового вируса гепатита на Украине

Вирус острого гепатита неизвестного происхождения, о котором сообщили западные СМИ, вполне мог возникнуть на Украине. Такое предположение сделал главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

Специалист заметил в беседе с "Радио 1", что источником появления заболевания могут быть биолаборатории, обнаруженные на Украине.

Доктор назвал вопрос "сложным" и напомнил о том, что пока ни в Московской области, ни в России случаев заболевания этим гепатитом не зарегистрировано.

По словам Осипова, к приёму таких пациентов его больница полностью готова и сможет их лечить, если они появятся.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях острого гепатита неизвестного происхождения. Болезнь выявили в нескольких странах Америки и Европы. Риск завоза его в Россию оценили как крайне низкий из-за того, что авиасообщение с нашей страной ограничено.