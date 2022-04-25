Вирус острого гепатита неизвестного происхождения, о котором сообщили западные СМИ, вполне мог возникнуть на Украине. Такое предположение сделал главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.
Специалист заметил в беседе с "Радио 1", что источником появления заболевания могут быть биолаборатории, обнаруженные на Украине.
Доктор назвал вопрос "сложным" и напомнил о том, что пока ни в Московской области, ни в России случаев заболевания этим гепатитом не зарегистрировано.
По словам Осипова, к приёму таких пациентов его больница полностью готова и сможет их лечить, если они появятся.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях острого гепатита неизвестного происхождения. Болезнь выявили в нескольких странах Америки и Европы. Риск завоза его в Россию оценили как крайне низкий из-за того, что авиасообщение с нашей страной ограничено.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.