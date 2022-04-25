EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Врач Осипов допустил возникновение нового вируса гепатита на Украине

Здоровье

Вирус острого гепатита неизвестного происхождения, о котором сообщили западные СМИ, вполне мог возникнуть на Украине. Такое предположение сделал главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

Врач Осипов допустил возникновение нового вируса гепатита на Украине

Специалист заметил в беседе с "Радио 1", что источником появления заболевания могут быть биолаборатории, обнаруженные на Украине.

Доктор назвал вопрос "сложным" и напомнил о том, что пока ни в Московской области, ни в России случаев заболевания этим гепатитом не зарегистрировано.

По словам Осипова, к приёму таких пациентов его больница полностью готова и сможет их лечить, если они появятся.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях острого гепатита неизвестного происхождения. Болезнь выявили в нескольких странах Америки и Европы. Риск завоза его в Россию оценили как крайне низкий из-за того, что авиасообщение с нашей страной ограничено.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Елена Андреева
Темы сша печень европа россия украина
Sberbank
Новости
Неонацисты признались, что планировали покушение на Симоньян и Киселёва
Гендиректор "Татнефти": эмбарго Запада на импорт нефти не станет катастрофой
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%
Макс Барских после военных учений улетает на гастроли в США и Европу
Политолог счёл ноту РФ об оружии США для Киева прологом к ужесточению действий
Врач Осипов допустил возникновение нового вируса гепатита на Украине
Востоковед: Турция не готова к прямому конфликту с Россией
Экономисты дали прогноз по курсу доллара: ЦБ не допустит большого снижения
В СБУ отреагировали на попытку убийства Соловьёва: "Нет никаких планов"
СК РФ: задержанные неонацисты хотели подорвать машину Соловьёва
Популярное
Мир. Новости мира
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали в ЛНР наёмников "Иностранного легиона" из Грузии
Силовые структуры
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Любовь Степушова Для России прозвенел третий звонок в СВО. Теперь только капитуляция Киева Любовь Степушова Игорь Буккер Франция проголосовала за глобалистов Игорь Буккер Александр Артамонов Выборы во Франции "Да здравствует новый-старый президент!" Александр Артамонов
Силовые структуры
Бужинский: одного блока ракеты "Сармат" хватит для уничтожения всей Британии
Силовые структуры
Верещак: ВС РФ не будут щадить британский спецназ SAS на Украине, как в Чечне
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Силовые структуры
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Последние материалы
Профилактика заболеваний рассады: простые способы защиты от болезней
Макс Барских после военных учений улетает на гастроли в США и Европу
Политолог счёл ноту РФ об оружии США для Киева прологом к ужесточению действий
Врач Осипов допустил возникновение нового вируса гепатита на Украине
Для России прозвенел третий звонок в СВО. Теперь только капитуляция Киева
Востоковед: Турция не готова к прямому конфликту с Россией
Правила вождения авто для беременных женщин
Экономисты дали прогноз по курсу доллара: ЦБ не допустит большого снижения
Особенности модели Ford Focus 2 рестайлинг: авто получилось очень удачным
В СБУ отреагировали на попытку убийства Соловьёва: "Нет никаких планов"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников