Гастроэнтеролог: острый гепатит разрушает печень без болевых симптомов

Врач Сергей Вялов рассказал, в каких случаях нельзя игнорировать проблемы со здоровьем и необходимо записаться к специалисту. По словам эксперта, важно обращать внимание на горечь во рту, длительную боль в животе и тошноту.

Как подчеркнул гастроэнтеролог, тошнота, потливость и нетипичный цвет кала могут свидетельствовать о кровотечении из желудочно-кишечного тракта. Также опасным симптомом является постоянная боль в животе и спине, предупредил Вялов. По его словам, у человека при подобных проявлениях может быть панкреатит.

Если же у людей болит правый бок и спина, появился жар и горечь во рту, скорее всего, воспалился желчный пузырь, то есть развился острый холецистит, сказал врач. По его данным, наиболее опасным и скрытным заболеванием можно назвать острый гепатит, при котором отсутствуют болевые симптомы, однако возникают проблемы с печенью.

"Сначала это может быть без каких-либо симптомов, кроме какой-то резко возникшей усталости. А потом уже добавляется изменение цвета мочи, она становится тёмная, и изменение цвета кала, он становится светлым", — объяснил гастроэнтеролог в беседе с Москвой 24.

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