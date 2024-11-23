Резко возникшая усталость: врач перечислил симптомы скрытого гепатита, о котором его носители еще не знают

Гастроэнтеролог: острый гепатит разрушает печень без болевых симптомов

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Сергей Вялов рассказал, в каких случаях нельзя игнорировать проблемы со здоровьем и необходимо записаться к специалисту. По словам эксперта, важно обращать внимание на горечь во рту, длительную боль в животе и тошноту.

Фото: https://t.me/RDKBofficial by официальный канал РДКБ, PDM Операция по пересадке печени ребёнку

Как подчеркнул гастроэнтеролог,

тошнота,

потливость

и нетипичный цвет кала

могут свидетельствовать о кровотечении из желудочно-кишечного тракта.

Также опасным симптомом является

постоянная боль в животе и спине, —

предупредил Вялов. По его словам, у человека при подобных проявлениях может быть панкреатит.

Если же у людей болит правый бок и спина, появился жар и горечь во рту, скорее всего, воспалился желчный пузырь, то есть развился острый холецистит, сказал врач. По его данным, наиболее опасным и скрытным заболеванием можно назвать острый гепатит, при котором отсутствуют болевые симптомы, однако возникают проблемы с печенью.

"Сначала это может быть без каких-либо симптомов, кроме какой-то резко возникшей усталости. А потом уже добавляется изменение цвета мочи, она становится тёмная, и изменение цвета кала, он становится светлым", — объяснил гастроэнтеролог.

Ранее врач Семён Рапопорт рассказал о первых признаках кишечной инфекции. Как подчеркнул специалист, она может привести к летальному исходу.

Уточнения

Гепати́т (греч. ἡπατῖτις, от ἥπαρ — печень) — воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии. В общем смысле характеризует любое воспаление печени.

