Резко возникшая усталость: врач перечислил симптомы скрытого гепатита, о котором его носители еще не знают

Врач Сергей Вялов рассказал, в каких случаях нельзя игнорировать проблемы со здоровьем и необходимо записаться к специалисту. По словам эксперта, важно обращать внимание на горечь во рту, длительную боль в животе и тошноту.
Как подчеркнул гастроэнтеролог,
могут свидетельствовать о кровотечении из желудочно-кишечного тракта.
Также опасным симптомом является
предупредил Вялов. По его словам, у человека при подобных проявлениях может быть панкреатит.
Если же у людей болит правый бок и спина, появился жар и горечь во рту, скорее всего, воспалился желчный пузырь, то есть развился острый холецистит, сказал врач. По его данным, наиболее опасным и скрытным заболеванием можно назвать острый гепатит, при котором отсутствуют болевые симптомы, однако возникают проблемы с печенью.
"Сначала это может быть без каких-либо симптомов, кроме какой-то резко возникшей усталости. А потом уже добавляется изменение цвета мочи, она становится тёмная, и изменение цвета кала, он становится светлым", — объяснил гастроэнтеролог.
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Гепати́т (греч. ἡπατῖτις, от ἥπαρ — печень) — воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии. В общем смысле характеризует любое воспаление печени.
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