Лор Зайцев: проблемы с обонянием после COVID-19 могут остаться навсегда

У пациентов, переболевших COVID-19, могут навсегда остаться проблемы с обонянием. Об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

По словам специалиста, люди зачастую игнорируют последствия коронавирусной инфекции. Однако, как отметил врач, после выздоровления нужно настроиться на визит к врачу и полноценную диагностику. Он порекомендовал пациентам пройти ольфактометрию. Эта процедура позволяет измерить остроту обоняния.

"Проблемы с обонянием могут остаться с человеком навсегда", — отметил доктор в интервью URA.RU.

Он добавил, что доля головного мозга, отвечающая за обоняние, а также обонятельные луковицы часто страдают после перенесённого COVID-19. У многих пациентов, пояснил Зайцев, обонятельные рецепторы работают полноценно, а обонятельный центр не распознаёт запахи.

Врач также подчеркнул: коронавирус "неимоверно бьёт" по нервной системе. Он посоветовал россиянам не стесняться обращаться к лору в случае обнаружения у себя каких-либо проблем. Специалист объяснил, что для запуска обонятельных рецепторов медики, как правило, назначают пациентам дыхательную гимнастику, ароматерапию и специальные спреи.