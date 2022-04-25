У пациентов, переболевших COVID-19, могут навсегда остаться проблемы с обонянием. Об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.
По словам специалиста, люди зачастую игнорируют последствия коронавирусной инфекции. Однако, как отметил врач, после выздоровления нужно настроиться на визит к врачу и полноценную диагностику. Он порекомендовал пациентам пройти ольфактометрию. Эта процедура позволяет измерить остроту обоняния.
"Проблемы с обонянием могут остаться с человеком навсегда", — отметил доктор в интервью URA.RU.
Он добавил, что доля головного мозга, отвечающая за обоняние, а также обонятельные луковицы часто страдают после перенесённого COVID-19. У многих пациентов, пояснил Зайцев, обонятельные рецепторы работают полноценно, а обонятельный центр не распознаёт запахи.
Врач также подчеркнул: коронавирус "неимоверно бьёт" по нервной системе. Он посоветовал россиянам не стесняться обращаться к лору в случае обнаружения у себя каких-либо проблем. Специалист объяснил, что для запуска обонятельных рецепторов медики, как правило, назначают пациентам дыхательную гимнастику, ароматерапию и специальные спреи.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.