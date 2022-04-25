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Автор Юлия Миленина

Лор Зайцев: проблемы с обонянием после COVID-19 могут остаться навсегда

Здоровье

У пациентов, переболевших COVID-19, могут навсегда остаться проблемы с обонянием. Об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Лор Зайцев: проблемы с обонянием после COVID-19 могут остаться навсегда

По словам специалиста, люди зачастую игнорируют последствия коронавирусной инфекции. Однако, как отметил врач, после выздоровления нужно настроиться на визит к врачу и полноценную диагностику. Он порекомендовал пациентам пройти ольфактометрию. Эта процедура позволяет измерить остроту обоняния.

"Проблемы с обонянием могут остаться с человеком навсегда", — отметил доктор в интервью URA.RU.

Он добавил, что доля головного мозга, отвечающая за обоняние, а также обонятельные луковицы часто страдают после перенесённого COVID-19. У многих пациентов, пояснил Зайцев, обонятельные рецепторы работают полноценно, а обонятельный центр не распознаёт запахи.

Врач также подчеркнул: коронавирус "неимоверно бьёт" по нервной системе. Он посоветовал россиянам не стесняться обращаться к лору в случае обнаружения у себя каких-либо проблем. Специалист объяснил, что для запуска обонятельных рецепторов медики, как правило, назначают пациентам дыхательную гимнастику, ароматерапию и специальные спреи.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
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