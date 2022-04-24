ВОЗ: в Европе от неизвестного типа острого "детского" гепатита умер ребёнок

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала вспышку неизвестного типа гепатита у детей уже в 12 странах мира. Согласно информации, 10% заболевших требуется пересадка печени, один ребёнок скончался.

Так, по сообщению ведомства, новый и неизученный вид заболевания выявили в:

Испании,

Израиле,

США,

Дании,

Ирландии,

Италии,

Нидерландах,

Норвегии,

Франции,

Румынии,

Бельгии,

Великобритания.

Согласно информации ВОЗ, медики не могут сопоставить новый тип гепатита ни с одним известным видом.

Большая часть зарегистрированных случаев приходится на Великобританию — 114 заболевших.

Всего же вирус "подхватили" 169 детей, по данным организации на 21 апреля. Отмечается, что возраст заболевших — от одного месяца до 16 лет

Известно об одном летальном исходе, правда, в какой именно стране, в ВОЗ не сообщили.