Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала вспышку неизвестного типа гепатита у детей уже в 12 странах мира. Согласно информации, 10% заболевших требуется пересадка печени, один ребёнок скончался.
Так, по сообщению ведомства, новый и неизученный вид заболевания выявили в:
Согласно информации ВОЗ, медики не могут сопоставить новый тип гепатита ни с одним известным видом.
Большая часть зарегистрированных случаев приходится на Великобританию — 114 заболевших.
Всего же вирус "подхватили" 169 детей, по данным организации на 21 апреля. Отмечается, что возраст заболевших — от одного месяца до 16 лет
Известно об одном летальном исходе, правда, в какой именно стране, в ВОЗ не сообщили.
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