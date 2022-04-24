EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

ВОЗ: в Европе от неизвестного типа острого "детского" гепатита умер ребёнок

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала вспышку неизвестного типа гепатита у детей уже в 12 странах мира. Согласно информации, 10% заболевших требуется пересадка печени, один ребёнок скончался.

ВОЗ: в Европе от неизвестного типа острого "детского" гепатита умер ребёнок

Так, по сообщению ведомства, новый и неизученный вид заболевания выявили в:

  • Испании,
  • Израиле,
  • США,
  • Дании,
  • Ирландии,
  • Италии,
  • Нидерландах,
  • Норвегии,
  • Франции,
  • Румынии,
  • Бельгии,
  • Великобритания.

Согласно информации ВОЗ, медики не могут сопоставить новый тип гепатита ни с одним известным видом.

Большая часть зарегистрированных случаев приходится на Великобританию — 114 заболевших.

Всего же вирус "подхватили" 169 детей, по данным организации на 21 апреля. Отмечается, что возраст заболевших — от одного месяца до 16 лет

Известно об одном летальном исходе, правда, в какой именно стране, в ВОЗ не сообщили.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы европа
Sberbank
Новости
ВОЗ: в Европе от неизвестного типа острого "детского" гепатита умер ребёнок
Зеленский признал: тысячи нацистов и ВСУшников в Мариуполе списаны
Глава DIHK Ванслебен: отказ от газа РФ навредит ФРГ сильнее, чем COVID-19
Bloomberg: власти Болгарии разругались из-за поставок оружия Киеву
France 2: французские порты "разоряют" российские корабли под санкциями
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Западу не удастся изолировать РФ от мира
Мадуро: Колумбия планирует диверсию в Венесуэле — "Я не воздух сотрясаю"
Трамп о рукопожатии Байдена с пустотой: его растерянность ведёт США "в ад"
Американцы раскритиковали поставки оружия Киеву: "Отправьте Байдена на Украину"
Пушков: Германия намеренно "сворачивает" отношения с Россией
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.

Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ
ВС РФ и НМ ЛДНР ведут огонь и блокируют перегруппировку ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ и НМ ЛДНР ведут огонь и блокируют перегруппировку ВСУ
Силовые структуры
Боевики "Азова"* доказали присутствие женщин и детей на "Азовстали", сняв видео
Мир. Новости мира
Сатановский: Джонсон похож на чучело из-за разглашения военной тайны ВСУ
Ирина Шлионская Билл Гейтс: электронные татуировки заменят смартфоны и врачей Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Общество
В Госдуме допустили объединение Крыма и южных областей Украины
Силовые структуры
В ЕС опасаются, что поставки оружия ВСУ обнажат оборонный потенциал НАТО
Российские штурмовики Су-25 методично уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком
Силовые структуры
Российские штурмовики Су-25 методично уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком
Последние материалы
Зеленский признал: тысячи нацистов и ВСУшников в Мариуполе списаны
Глава DIHK Ванслебен: отказ от газа РФ навредит ФРГ сильнее, чем COVID-19
Bloomberg: власти Болгарии разругались из-за поставок оружия Киеву
France 2: французские порты "разоряют" российские корабли под санкциями
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Западу не удастся изолировать РФ от мира
Мадуро: Колумбия планирует диверсию в Венесуэле — "Я не воздух сотрясаю"
Трамп о рукопожатии Байдена с пустотой: его растерянность ведёт США "в ад"
Американцы раскритиковали поставки оружия Киеву: "Отправьте Байдена на Украину"
Пушков: Германия намеренно "сворачивает" отношения с Россией
Игорь Кириллов проинформировал, зачем США нужна массовая гибель жителей Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников