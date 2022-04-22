Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва предупредила пожилых людей о вреде чрезмерного употребления шашлыка для здоровья.
По её словам, пенсионеры могут столкнуться с развитием патологических процессов в организме при постоянном употреблении мяса. Врач подчеркнула: в избытке шашлык не рекомендуется принимать в пищу людям старше 60-65 лет. Как отметила Королёва, в нём содержится большое количество аминокислоты метионина.
"При злоупотреблении мясом мы можем дать стартовую площадку для прогрессирования имеющихся неопластических (опухолевых) процессов", — сказала эксперт в интервью Москве 24.
Она также посоветовала избегать чрезмерного употребления шашлыка людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ведь организм таких пациентов с трудом перерабатывает тяжёлые продукты.
При этом Королёва пояснила, что полностью отказываться от шашлыка не стоит. Однако при проблемах с ЖКТ его лучше готовить из диетического мяса.
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