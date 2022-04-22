Врач Королёва: чрезмерное употребление шашлыка вредно для пожилых людей

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва предупредила пожилых людей о вреде чрезмерного употребления шашлыка для здоровья.

По её словам, пенсионеры могут столкнуться с развитием патологических процессов в организме при постоянном употреблении мяса. Врач подчеркнула: в избытке шашлык не рекомендуется принимать в пищу людям старше 60-65 лет. Как отметила Королёва, в нём содержится большое количество аминокислоты метионина.

"При злоупотреблении мясом мы можем дать стартовую площадку для прогрессирования имеющихся неопластических (опухолевых) процессов", — сказала эксперт в интервью Москве 24.

Она также посоветовала избегать чрезмерного употребления шашлыка людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ведь организм таких пациентов с трудом перерабатывает тяжёлые продукты.

При этом Королёва пояснила, что полностью отказываться от шашлыка не стоит. Однако при проблемах с ЖКТ его лучше готовить из диетического мяса.