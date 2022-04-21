Проктолог Виталина Петрова рассказала, какие привычки отрицательно сказываются на функционировании организма человека. По данным врача, людям не стоит пить слишком много кофе и вести малоподвижный образ жизни.
Специалист предостерегла от употребление свыше пяти чашек кофе за сутки. Из-за этого могут возникнуть запор и диарея. Также эксперт призвала есть меньше фастфуда и острой еды, так как данные продукты нарушают отток крови по геморроидальным сплетениям, передаёт ФАН.
Вместе с этим собеседница издания порекомендовала использовать влажные салфетки или мыться после похода в туалет. Ещё Петрова предупредила о повышении риска развития геморроя из-за водных процедур в бане и сауне. Не стоит долго находиться на сидении с подогревом в автомобиле, отметила врач.
Ранее телеведущий, доктор Александр Мясников призвал вести подвижный образ жизни. В противном случае у человека может возникнуть не только геморрой, но и инфаркт, онкология, подчеркнул специалист.
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