Через пористую структуру яичной скорлупы может проникнуть внутрь яйца любой краситель. Он останется на белке и попадёт вместе с ним в желудок. Поэтому красить яйца, полагаясь лишь на фантазию, эксперты не советуют. Об этом рассказала диетолог Евгения Байтурова.
Специалист в беседе с Москвой 24 пояснила, что пищевые красители — самые безопасные из синтетических. Однако они могут стать причиной аллергии. Поэтому ими также пользоваться не рекомендуется, особенно, если яйца будут употреблять в пищу дети. Стоит также обратить внимание на надписи, предупреждающие об отрицательном влиянии на активность и внимание детей.
Эксперт добавила, что узоры на яйца опасно наносить акриловыми и другими несъедобными красками, гуашью и фломастерами. Невозможно сказать, как элементы, входящие в их состав, отразятся на здоровье, поэтому лучше не рисковать.
По словам диетолога, наиболее безопасно красить яйца содержащимися в пищевых продуктах пигментами. И здесь открывается широкое поле для экспериментов. Разных оттенков можно добиться, используя свежевыжатый свекольный сок и уксус, отвар из листьев берёзы, шпината, чай каркаде или сок свежей краснокочанной капусты.
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