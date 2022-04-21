Терапевт Арсеньев: при болезнях печени запрещены грибы, торты и майонез

При заболеваниях печени категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, не рекомендована жирная и жареная еда, следует отказаться от грибов. Есть также ещё некоторые виды продуктов, способные ухудшить состояние здоровья. О них рассказал врач-терапевт Антон Арсеньев.

По словам специалиста, людям, у которых имеются проблемы с печенью, надо исключить из рациона газировку, соки промышленного производства, копчёности, консервы, десерты с кремом (пирожные и торты), суши и роллы, а также майонез, жевательную резинку и кетчуп.

Доктор добавил в беседе с "Вечерней Москвой", что с осторожностью стоит подходить к употреблению орехов, яблок, помидоров, приправ и мороженого.

Ранее гепатолог Дмитрий Монахов рассказал, как поддержать здоровье печени. Он обратил внимание на то, что способность органа к регенерации убивают алкоголь и жирная пища.