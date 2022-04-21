Начало российской спецоперации на Украине волшебным образом "вылечило мир от ковида". Во всяком случае, новости о нём исчезли мгновенно.
Остались только мемы в интернете с предложением номинировать на Нобелевскую премию по здравоохранению Минобороны России.
А между тем, как утверждают учёные и врачи, COVID никуда не ушёл, и проблема с ним остаётся открытой.
Как заявил изданию argumenti. ru Владимир Чехонин, вице-президент РАН, коронавирус "будет существовать" и его "пандемийный характер" — тоже.
"На сегодня количество лиц, имеющих коллективный иммунитет превышает необходимые пределы 65-70 %. Возможно, отныне это будет сезонная инфекция. Может быть, она будет протекать немного жестче, осложнения будут серьезней. Но на сегодня, я считаю, что эта проблема решена", — сказал академик, подчеркнув, что "расслабляться рано", поскольку летучие мыши — переносчики коронавируса — никуда не делись, продолжают летать и разносить заразу.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".