Академик Чехонин советует не расслабляться: COVID ещё вернётся

Начало российской спецоперации на Украине волшебным образом "вылечило мир от ковида". Во всяком случае, новости о нём исчезли мгновенно.

Остались только мемы в интернете с предложением номинировать на Нобелевскую премию по здравоохранению Минобороны России.

А между тем, как утверждают учёные и врачи, COVID никуда не ушёл, и проблема с ним остаётся открытой.

Как заявил изданию argumenti. ru Владимир Чехонин, вице-президент РАН, коронавирус "будет существовать" и его "пандемийный характер" — тоже.

"На сегодня количество лиц, имеющих коллективный иммунитет превышает необходимые пределы 65-70 %. Возможно, отныне это будет сезонная инфекция. Может быть, она будет протекать немного жестче, осложнения будут серьезней. Но на сегодня, я считаю, что эта проблема решена", — сказал академик, подчеркнув, что "расслабляться рано", поскольку летучие мыши — переносчики коронавируса — никуда не делись, продолжают летать и разносить заразу.