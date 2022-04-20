Иммунолог Крючков: возрастные заболевания после COVID-19 начинаются раньше

У тех, кто перенёс коронавирус, могут намного раньше дать о себе знать возрастные заболевания, которые характерны для более старшего периода жизни. Такое мнение выразил иммунолог Николай Крючков в беседе с URA. RU.

Врач отметил, что речь в данном случае идёт прежде всего о сердечно-сосудистых заболеваниях - инфарктах, инсультах, ишемической болезни сердца, и тромбозах.

"Частота их проявлений увеличилась от двух до пяти раз, при учете всех других факторов, при этом возникать проблемы начали в возрасте 50-55+. Причем резко она подскакивает после тяжело перенесенного COVID-19 или длительного постковидного синдрома. То есть возрастные болезни могли проявиться через 8-10 лет, а начались уже сейчас", — объяснил Крючков.

Врач подчеркнул, что особенно сильно коронавирус "бьёт" по сосудам, в которых усугубляются, становясь хроническими, воспалительные процессы. Как следствия — у пациента могут развиваться не только инфаркты и инсульты, но и ишемия, нарушения кровообращения головного мозга, аритмия, венозная недостаточность, поражения глазного дна.

Кроме проблем с сердцем и сосудами, из-за перенесённого коронавируса могут развиться мозговые нарушения, а также диабет второго типа.

Иммунолог напомнил, что COVID-19 ускоряет старение, обостряя хронические заболевания.