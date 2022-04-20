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Автор Светлана Нерадовская

Иммунолог Крючков: возрастные заболевания после COVID-19 начинаются раньше

Здоровье

У тех, кто перенёс коронавирус, могут намного раньше дать о себе знать возрастные заболевания, которые характерны для более старшего периода жизни. Такое мнение выразил иммунолог Николай Крючков в беседе с URA. RU.

Иммунолог Крючков: возрастные заболевания после COVID-19 начинаются раньше

Врач отметил, что речь в данном случае идёт прежде всего о сердечно-сосудистых заболеваниях - инфарктах, инсультах, ишемической болезни сердца, и тромбозах.

"Частота их проявлений увеличилась от двух до пяти раз, при учете всех других факторов, при этом возникать проблемы начали в возрасте 50-55+. Причем резко она подскакивает после тяжело перенесенного COVID-19 или длительного постковидного синдрома. То есть возрастные болезни могли проявиться через 8-10 лет, а начались уже сейчас", — объяснил Крючков.

Врач подчеркнул, что особенно сильно коронавирус "бьёт" по сосудам, в которых усугубляются, становясь хроническими, воспалительные процессы. Как следствия — у пациента могут развиваться не только инфаркты и инсульты, но и ишемия, нарушения кровообращения головного мозга, аритмия, венозная недостаточность, поражения глазного дна.

Кроме проблем с сердцем и сосудами, из-за перенесённого коронавируса могут развиться мозговые нарушения, а также диабет второго типа.

Иммунолог напомнил, что COVID-19 ускоряет старение, обостряя хронические заболевания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 инсульт николай крючков
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