Коронавирус может привести к возникновению у человека кожной реакции на те аллергены, на которые у него раньше не было реакции. Постковидные аллергические реакции характерны тем, что они очень долго держатся и плохо поддаются лечению. Об этом рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Эксперт отметила в беседе с URA.RU, что чаще всего реакция проявляется, как крапивница или аллергический дерматит, при этом он не меняет своей локализации, как обычное заболевание, а фиксируется очагами.
По словам доктора, крапивница могла возникнуть у людей из-за того, что был сильный иммунный ответ. Пациентов с впервые диагностированной крапивницей появилось очень много, добавила специалист.
Кроме того, именно в период реабилитации и восстановления организма проявляются хронические заболевания, начинается их обострение, заключила Галлямова.
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