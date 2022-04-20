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Автор Петр Ермилин

Дерматолог: после коронавируса может появиться аллергия на новые возбудители

Здоровье

Коронавирус может привести к возникновению у человека кожной реакции на те аллергены, на которые у него раньше не было реакции. Постковидные аллергические реакции характерны тем, что они очень долго держатся и плохо поддаются лечению. Об этом рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Дерматолог: после коронавируса может появиться аллергия на новые возбудители

Эксперт отметила в беседе с URA.RU, что чаще всего реакция проявляется, как крапивница или аллергический дерматит, при этом он не меняет своей локализации, как обычное заболевание, а фиксируется очагами.

По словам доктора, крапивница могла возникнуть у людей из-за того, что был сильный иммунный ответ. Пациентов с впервые диагностированной крапивницей появилось очень много, добавила специалист.

Кроме того, именно в период реабилитации и восстановления организма проявляются хронические заболевания, начинается их обострение, заключила Галлямова.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Елена Андреева
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