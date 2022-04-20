Дерматолог: после коронавируса может появиться аллергия на новые возбудители

Коронавирус может привести к возникновению у человека кожной реакции на те аллергены, на которые у него раньше не было реакции. Постковидные аллергические реакции характерны тем, что они очень долго держатся и плохо поддаются лечению. Об этом рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Эксперт отметила в беседе с URA.RU, что чаще всего реакция проявляется, как крапивница или аллергический дерматит, при этом он не меняет своей локализации, как обычное заболевание, а фиксируется очагами.

По словам доктора, крапивница могла возникнуть у людей из-за того, что был сильный иммунный ответ. Пациентов с впервые диагностированной крапивницей появилось очень много, добавила специалист.

Кроме того, именно в период реабилитации и восстановления организма проявляются хронические заболевания, начинается их обострение, заключила Галлямова.