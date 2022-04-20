Врач предостерегла от голодания с целью похудеть: "Не сможем удержать результат"

Диетолог Маргарита Королёва порекомендовала не использовать голодание в качестве способа похудеть. По словам специалиста, эффект от подобной диеты быстро закончится. Также из-за данного метода человек наоборот может набрать лишние килограммы, предупредила эксперт.

"Да, в результате голодания мы снизим массу тела, но мы никогда не сможем удержать полученный результат, потому как, когда вернёмся к питанию, каждый потерянный килограмм приведёт за собой парочку других", — объяснила врач, слова которой приводит Москва 24.

Как отметила собеседница издания, худеющие таким образом люди после диеты употребляют продукты с большим количеством углеводов. Если у человека проблемы с метаболизмом, голодание спровоцирует не только появление лишнего веса, но и развитие сахарного диабета второго типа, болезни сердца, рак, предостерегла специалист.

"Двенадцать видов рака стартуют на фоне избытка массы тела человека", — подчеркнула диетолог.

Ранее врач Наталья Денисова рассказала, как нужно завтракать, чтобы сохранить красивую фигуру. По словам эксперта, не стоит начинать день с употребления кофе и круассанов, лучше съесть кашу с маслом.