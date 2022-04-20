Врач Костюк: даже лёгкий коронавирус даёт последствия для психики

Те, кто перенёс коронавирус, даже в легкой форме и на ногах, могут столкнуться с неприятными последствиями для психики. Об этом рассказал главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

По его словам, шансов получить серьёзные осложнения тем меньше, чем легче протекала болезнь. Однако даже если человек практически не заметил, как переболел инфекцией, влияние на психику всё равно может быть.

Обратить внимание стоит на изменение умственной работоспособности, сон и приступы тревоги, пояснил доктор в беседе с РИА Новости.

Это касается способности к запоминанию, фиксированию внимания, целенаправленного выполнения умственной деятельности и решению задач в уме, а также сна и возникающих приступов тревоги. Это самые частые три проявления, имеющие связь с перенесённой инфекцией.

Психиатр также посоветовал поддерживать организм витаминами, особенно группы В, которые оказывают положительное влияние на нервную систему и головной мозг. Однако перед началом приёма всё же лучше проконсультироваться с врачом, заключил собеседник издания.