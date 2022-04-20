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Автор Петр Ермилин

Врач Костюк: даже лёгкий коронавирус даёт последствия для психики

Здоровье

Те, кто перенёс коронавирус, даже в легкой форме и на ногах, могут столкнуться с неприятными последствиями для психики. Об этом рассказал главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

Врач Костюк: даже лёгкий коронавирус даёт последствия для психики

По его словам, шансов получить серьёзные осложнения тем меньше, чем легче протекала болезнь. Однако даже если человек практически не заметил, как переболел инфекцией, влияние на психику всё равно может быть.

Обратить внимание стоит на изменение умственной работоспособности, сон и приступы тревоги, пояснил доктор в беседе с РИА Новости.

Это касается способности к запоминанию, фиксированию внимания, целенаправленного выполнения умственной деятельности и решению задач в уме, а также сна и возникающих приступов тревоги. Это самые частые три проявления, имеющие связь с перенесённой инфекцией.

Психиатр также посоветовал поддерживать организм витаминами, особенно группы В, которые оказывают положительное влияние на нервную систему и головной мозг. Однако перед началом приёма всё же лучше проконсультироваться с врачом, заключил собеседник издания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Елена Андреева
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