EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Врач Лучано предостерегла от употребления вызывающего деменцию масла

Здоровье

Педагог Эдинбургского университета Мишель Лучано рассказала, какая еда способна ускорить старение мозга. По информации врача, людям не стоит употреблять сливочное и пальмовое масло.

Врач Лучано предостерегла от употребления вызывающего деменцию масла

Специалист заявила, что данные продукты могут стать причиной появления слабоумия. В этом масле содержатся насыщенные жиры, которые нарушают функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга, объяснила эксперт. Ещё она назвала такие опасные для организма продукты, как:

  • маргарин,
  • покупные сладости,
  • жирное красное мясо.

Как подчеркнула Лучано, их не надо исключать из рациона. Однако важно употреблять такую еду в малых количествах, заключила врач, передаёт Express.

Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления пальмового масла в лапше быстрого приготовления. Также специалист посоветовала есть это блюдо с овощами.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы елена соломатина правильное питание
Sberbank
Новости
Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и шесть хранилищ ГСМ ВСУ
Японский экономист: Штаты используют конфликт на Украине для усиления влияния
Читатели Die Welt призвали Шольца отправить посла Мельника на Украину
Врач Костюк: даже лёгкий коронавирус даёт последствия для психики
Захарова: Москва больше не доверяет украинским переговорщикам
Россия сделала Швеции и Финляндии предупреждение по поводу их вступления в НАТО
Собчак удивляют заявления Медведева: "Почему его так качает?"
Петербургу больше не нужен губернатор Беглов
В Крыму лишили госнаград экс-президентов Украины Кравчука и Кучму
Пентагон: ракетный арсенал армии России далек от истощения
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Мир. Новости мира
НМ ДНР: Киев заявил о захвате Марьинки в попытке скрыть массовые потери ВСУ
Ирина Шлионская В Британии потеряли интерес к привидениям Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как американцы советские фильмы "перекраивали" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК Усам Оздемиров
Новости Молдовы
Молдавия начала давление на Приднестровье. Последствия будут критическими
Мир. Новости мира
Мэтью Линн: Германию ждут санкции из-за позиции по российскому газу
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Силовые структуры
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Последние материалы
Bloomberg: новая фаза спецоперации России может стать успешнее предыдущей
Экономист спрогнозировал курс рубля к доллару: укрепиться не дадут
Власти Литвы о сносе памятников СССР: "Сначала включить мозг, а потом бульдозер"
Венгрия получила новую партию ядерного топлива в обход Украины - МИД
Врач Лучано предостерегла от употребления вызывающего деменцию масла
Начальник Поклонской не согласился с ней по поводу буквы Z
Собчак о заявлениях Тинькова: "Сказал бы так, если бы его деньги были в России?"
СК проверяет информацию о наличии камеры в туалете школы в Бурятии
ЛНР: Киев эвакуирует "преступных" чиновников и командиров ВСУ из зоны конфликта
ВМС США забросили 14-летнюю разработку подводного беспилотника за $200 млн
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников