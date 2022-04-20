Педагог Эдинбургского университета Мишель Лучано рассказала, какая еда способна ускорить старение мозга. По информации врача, людям не стоит употреблять сливочное и пальмовое масло.
Специалист заявила, что данные продукты могут стать причиной появления слабоумия. В этом масле содержатся насыщенные жиры, которые нарушают функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга, объяснила эксперт. Ещё она назвала такие опасные для организма продукты, как:
Как подчеркнула Лучано, их не надо исключать из рациона. Однако важно употреблять такую еду в малых количествах, заключила врач, передаёт Express.
Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления пальмового масла в лапше быстрого приготовления. Также специалист посоветовала есть это блюдо с овощами.
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