Врач Лучано предостерегла от употребления вызывающего деменцию масла

Педагог Эдинбургского университета Мишель Лучано рассказала, какая еда способна ускорить старение мозга. По информации врача, людям не стоит употреблять сливочное и пальмовое масло.

Специалист заявила, что данные продукты могут стать причиной появления слабоумия. В этом масле содержатся насыщенные жиры, которые нарушают функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга, объяснила эксперт. Ещё она назвала такие опасные для организма продукты, как:

маргарин,

покупные сладости,

жирное красное мясо.

Как подчеркнула Лучано, их не надо исключать из рациона. Однако важно употреблять такую еду в малых количествах, заключила врач, передаёт Express.

Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления пальмового масла в лапше быстрого приготовления. Также специалист посоветовала есть это блюдо с овощами.