В Европе распространяется гепатит "неизвестного происхождения"

За последние дни в Европе было зарегистрировано несколько случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей, говорится в заявлении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Напомним, Великобритания первой сообщила об этой проблеме и на сегодняшний день лидирует по числу заболевших.

Все случаи в Великобритании были "клинически представлены тяжелым острым гепатитом с повышенным уровнем печеночных ферментов”, а некоторые пациенты также "сообщали о желудочно-кишечных симптомах, включая боль в животе, диарею и рвоту в предыдущие недели”.

"После сообщений Агентства здравоохранения Великобритании о случаях острого гепатита неизвестного происхождения стали сообщать медики в Дании, Ирландии, Нидерландах и Испании. Везде заболели им дети", — сообщает ECDC.

На текущий момент болезнь "перемахнула" через океан: в американском штате Алабама было обнаружено девять случаев острого гепатита среди детей в возрасте от одного до шести лет.

Что это за болезнь — никто не понимает

Происхождение острого гепатита до сих пор неизвестно, и ECDC вместе с местными специалистами в настоящее время проводит различные тесты, чтобы установить причины вспышки.

" Расследования продолжаются во всех странах, сообщающих о случаях заболевания. В настоящее время точная причина гепатита у этих детей остается неизвестной”.