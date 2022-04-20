За последние дни в Европе было зарегистрировано несколько случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей, говорится в заявлении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
Напомним, Великобритания первой сообщила об этой проблеме и на сегодняшний день лидирует по числу заболевших.
Все случаи в Великобритании были "клинически представлены тяжелым острым гепатитом с повышенным уровнем печеночных ферментов”, а некоторые пациенты также "сообщали о желудочно-кишечных симптомах, включая боль в животе, диарею и рвоту в предыдущие недели”.
"После сообщений Агентства здравоохранения Великобритании о случаях острого гепатита неизвестного происхождения стали сообщать медики в Дании, Ирландии, Нидерландах и Испании. Везде заболели им дети", — сообщает ECDC.
На текущий момент болезнь "перемахнула" через океан: в американском штате Алабама было обнаружено девять случаев острого гепатита среди детей в возрасте от одного до шести лет.
Происхождение острого гепатита до сих пор неизвестно, и ECDC вместе с местными специалистами в настоящее время проводит различные тесты, чтобы установить причины вспышки.
" Расследования продолжаются во всех странах, сообщающих о случаях заболевания. В настоящее время точная причина гепатита у этих детей остается неизвестной”.
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