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Автор Петр Ермилин

Сомнолог Ковальзон: убрать весеннюю бессонницу можно без лекарств

Здоровье

С наступлением весны и нестабильной погоды более 40% опрошенных россиян испытывают проблемы со сном. О том, как справиться с бессонницей без снотворных, рассказал сомнолог Владимир Ковальзон.

Сомнолог Ковальзон: убрать весеннюю бессонницу можно без лекарств

Специалист отметил, что вреда от снотворных, которые можно приобрести сегодня только по рецепту, гораздо больше, чем от самой бессонницы. Препараты вызывают привыкание, нарушают память и приводят ещё к целому ряду болезней. Причём это относится даже к последнему поколению лекарств, которые менее вредны, пояснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Собеседник издания посоветовал обратить внимание на успокаивающие чаи. Однако здесь также нужен индивидуальный подход, так как кто-то отлично будет спать после ромашкового чая, а другой не сможет его даже выпить. Но ему поможет успокоиться и наладить сон прогулка на свежем воздухе.

По словам сомнолога, треть россиян привыкли засыпать под телевизор. Однако в этом случае лучше отказаться от просмотра остросюжетных фильмов и тревожных новостей, которые точно не настроят на спокойный сон.

Также для хорошего сна в спальне должны быть светонепроницаемые шторы, а помещение нужно обязательно проветривать вечером. Правильно подобранный матрас, который не должен быть слишком жестким или слишком мягким, также имеет значение, заключил специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Елена Андреева
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