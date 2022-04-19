Сомнолог Ковальзон: убрать весеннюю бессонницу можно без лекарств

С наступлением весны и нестабильной погоды более 40% опрошенных россиян испытывают проблемы со сном. О том, как справиться с бессонницей без снотворных, рассказал сомнолог Владимир Ковальзон.

Специалист отметил, что вреда от снотворных, которые можно приобрести сегодня только по рецепту, гораздо больше, чем от самой бессонницы. Препараты вызывают привыкание, нарушают память и приводят ещё к целому ряду болезней. Причём это относится даже к последнему поколению лекарств, которые менее вредны, пояснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Собеседник издания посоветовал обратить внимание на успокаивающие чаи. Однако здесь также нужен индивидуальный подход, так как кто-то отлично будет спать после ромашкового чая, а другой не сможет его даже выпить. Но ему поможет успокоиться и наладить сон прогулка на свежем воздухе.

По словам сомнолога, треть россиян привыкли засыпать под телевизор. Однако в этом случае лучше отказаться от просмотра остросюжетных фильмов и тревожных новостей, которые точно не настроят на спокойный сон.

Также для хорошего сна в спальне должны быть светонепроницаемые шторы, а помещение нужно обязательно проветривать вечером. Правильно подобранный матрас, который не должен быть слишком жестким или слишком мягким, также имеет значение, заключил специалист.