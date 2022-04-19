Диетолог Елена Соломатина раскрыла наиболее вредный ингредиент в лапше быстрого приготовления. По данным специалиста, опасным можно назвать пальмовое масло в пакетике.
"Само пальмовое масло, которое производят в Малайзии и Индонезии, не бьёт по организму: там есть вредные фракции, но они компенсируются полезными. Нам везут совершенно другой продукт, в котором полезную фракцию убирают", — предупредила эксперт в беседе с Москвой 24.
Как подчеркнула врач, в РФ в пальмовом масле содержится глицидол. Из-за этого соединения нарушаются обменные процессы, сообщила собеседница издания. Также данный продукт повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сказала диетолог.
Вместе с этим она посоветовала употреблять лапшу быстрого приготовления с овощами, чтобы избежать резкого подъёма уровня глюкозы в крови. Особенно таким образом стоит поступать людям, которые страдают от диабета и лишнего веса.
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