Диетолог Барредо заявила, что не все макароны одинаково полезны

Макароны — это продукт, который любят многие россияне. Но разные виды макаронных изделий могут по-разному воздействовать на организм. О том, какие макароны специалисты считают "убивающими" здоровье, рассказала диетолог, эндокринолог Алёна Барредо.

Врач напомнила, что макаронные изделия делятся на две группы — типа A и типа B. К первому относится "итальянская" паста, ко второму — так называемые "советские" макароны.

Изделия группы А производятся из твёрдых сортов пшеницы. Они безопасны, так как это "медленные" углеводы, имеющие низкий гликемический индекс. И после их употребления не возникает скачков инсулина, объяснила диетолог.

По словам доктора, макароны типа B, которые делают из мягких сортов пшеницы, имеют очень высокий гликемический индекс. Они быстро повышают глюкозу, изменяют метаболизм, липидный профиль и углеводный обмен, что негативно сказывается на организме в целом.

Такие макароны особенно опасны для людей, страдающих сахарным диабетом. К тому же они могут дать быстрое прибавление лишних килограммов, добавила эксперт в беседе с "Пятым каналом".

Она также указала на то, что употребление в пищу любого типа макаронных изделий запрещено при целиакии — непереносимости глютена. А макароны из риса также относятся к быстрым углеводам и противопоказаны при сахарном диабете и ожирении, поскольку быстро повышают уровень сахара в крови.