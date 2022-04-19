Эндокринолог Павлова: пищевая зависимость может иметь психологические корни

Некоторым людям, страдающим от пищевой зависимости, нужно обращаться не к диетологу и эндокринологу, а к психотерапевту. Понять это можно по ряду признаков. Если у человека имеются хотя бы три из них, то проблема имеет психологические корни. Об этом рассказала врач эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Специалист перечислила семь пунктов, позволяющих заподозрить неладное.

Все мысли человека постоянно только о еде. Когда поесть, что поесть, сколько времени до обеда и т. д. Готовность есть в любом состоянии, неважно болен человек, расстроен, радостен или хочет спать. Ничто не может испортить ему аппетит. Любое лакомство моментально повышает настроение. Самым главным развлечением являются походы по кафе. Такой туризм можно назвать пищеварительным — не по музеям, а по ресторанам. Даже легкое чувство голода вызывает раздражительность, падение настроения и т. д. Готовность принимать пищу в любое время, даже ранним утром или поздней ночью. Всегда после еды возникает чувство вины.

Доктор добавила, что всё это можно откорректировать и избавиться от постоянных мыслей о еде.