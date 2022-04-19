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Автор Петр Ермилин

Эндокринолог Павлова: пищевая зависимость может иметь психологические корни

Здоровье

Некоторым людям, страдающим от пищевой зависимости, нужно обращаться не к диетологу и эндокринологу, а к психотерапевту. Понять это можно по ряду признаков. Если у человека имеются хотя бы три из них, то проблема имеет психологические корни. Об этом рассказала врач эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Эндокринолог Павлова: пищевая зависимость может иметь психологические корни

Специалист перечислила семь пунктов, позволяющих заподозрить неладное.

  1. Все мысли человека постоянно только о еде. Когда поесть, что поесть, сколько времени до обеда и т. д.
  2. Готовность есть в любом состоянии, неважно болен человек, расстроен, радостен или хочет спать. Ничто не может испортить ему аппетит.
  3. Любое лакомство моментально повышает настроение.
  4. Самым главным развлечением являются походы по кафе. Такой туризм можно назвать пищеварительным — не по музеям, а по ресторанам.
  5. Даже легкое чувство голода вызывает раздражительность, падение настроения и т. д.
  6. Готовность принимать пищу в любое время, даже ранним утром или поздней ночью.
  7. Всегда после еды возникает чувство вины.

Доктор добавила, что всё это можно откорректировать и избавиться от постоянных мыслей о еде.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Елена Андреева
Темы дом диета семья психология зухра павлова
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Эндокринолог Павлова: пищевая зависимость может иметь психологические корни
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