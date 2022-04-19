Некоторым людям, страдающим от пищевой зависимости, нужно обращаться не к диетологу и эндокринологу, а к психотерапевту. Понять это можно по ряду признаков. Если у человека имеются хотя бы три из них, то проблема имеет психологические корни. Об этом рассказала врач эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Специалист перечислила семь пунктов, позволяющих заподозрить неладное.
Доктор добавила, что всё это можно откорректировать и избавиться от постоянных мыслей о еде.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".