Терапевт Симонова: мерить артериальное давление нужно после отдыха

Правильно измерять артериальное давление могут далеко не все люди. К примеру, многие делают это сразу после физических упражнений, работы или уборки в доме. Однако в этих случаях на аппарате цифры будут неправильные. О самых распространенных ошибках, которые пациенты допускают при использовании тонометра, рассказала врач-терапевт Ольга Симонова.

Специалист отметила в беседе с "Вечерней Москвой", что в стационарах и поликлиниках, как правило, используют профессиональные устройства с манжеткой, которая накачивается руками медработников. Результаты измерения это даёт более точные, но в домашних условиях такие приборы неудобны.

Врач добавила, что для дома подходит автоматический тонометр с кнопками. Однако нужно усвоить правило: перед началом измерения человек должен быть абсолютно спокоен. Поэтому давление не стоит мерить после зарядки, пробежки, уборки или стрессовой ситуации, как часто бывает.

По словам собеседника издания, полученный при таких условиях результат, будет "ложным", он не будет отражать истинные показатели артериального давления.

Для получения правильных данных процедуру измерения нужно проводить после отдыха, в состоянии абсолютного спокойствия, посоветовала терапевт. Она пояснила, что показатели первого измерения могут быть немного выше реального артериального давления. Поэтому нужно провести процедуру через несколько минут ещё раз.