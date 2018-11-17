Рыбий жир может предотвратить риск преждевременных родов

Риск появления на свет недоношенного ребенка всегда присутствует. Ученые из Австралии же заявили, что есть простой способ предотвратить это.
Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Так, по словам австралийских исследователей, поможет избежать преждевременных родов самый обыкновенный рыбий жир. Любопытно и примечательно, что саму по себе рыбу и прочие морепродукты ученые советуют беременным женщинам в пищу не употреблять. Все, поясняют они, из-за большой вероятности того, что в ней содержатся загрязнители и паразиты, а также ртуть. Рыбий жир, отмечают же австралийские ученые, не только не опасен, но, более того, полезен.
Австралийские ученые также объяснили, как именно рыбий жир поможет в предотвращении преждевременных родов. По мнению экспертов, рыбий жир снижает активную деятельность гормонов, что бушуют во время беременности у женщин. Гормоны эти, отмечают исследователи, зачастую и становятся причиной сбоя в работе организма беременных женщин, провоцируя появление на свет недоношенного малыша.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос сильным, здоровым и умным. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что объединяет всех людей с высоким уровнем интеллекта. Так, оказалось, что низкая самооценка и любовь к музыке.
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