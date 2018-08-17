Названа еще одна угроза, связанная с ожирением

Исследователи пришли к выводу, что лишний вес не только способствует развитию диабета, но и повышает давление в сосудах. Ученые отметили, что даже если организм полностью здоров и человек не имеет проблем с сердцем, ожирение все равно может значительно сократить его жизнь.

Харлан Хрумкольц из Йельского университета в Соединенных Штатах Америки заявил, что с ростом числа людей, страдающих от ожирения, будет расти и количество людей с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ожирение вообще называют одной из самых серьезных проблем 21 века. Лишний вес повышает нагрузку на скелет человека, затормаживает метаболизм, служит основной причиной возникновения сахарного диабета, способствует рецидиву рака груди у женщин и пагубно влияет на работу мозга.

Хрумкольц подчеркнул, что у человека, обладающего лишним весом, артериальное давление в среднем на 10-25 миллиметров выше, чем у человека, например, средней комплекции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что же может предотвратить ожирение. Так, выяснилось, что в борьбе с лишним весом, как бы иронично это не звучало, поможет плотный завтрак. Но только после этого стоит обязательно пойти в тренажерный зал или заняться иным видом физических нагрузок, отмечают британские исследователи.

Фото: pxhere. com

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