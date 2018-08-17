Врачи: правильный завтрак спасет от ожирения и смерти

Британские ученые пришли к выводу, что плотный и сытый завтрак перед тренировками и физическими нагрузками помогает сжигать лишние углеводы и способствует быстрому усвоению пищи.
Исследователи из Соединенного Королевства пригласили для участия в эксперименте группу добровольцев. Половину респондентов они хорошенько накормили, а вот остальных оставили ни с чем. Затем и тех, и других ученые отправили в тренажерный зал, а после проверили у добровольцев уровень глюкозы в крови и гликогена в мышцах.
Как удалось выяснить ученым, завтрак перед тренировкой значительно ускоряет обмен веществ. По мнению британских исследователей, результаты их эксперимента могут быть весьма полезны на практике. Так, они считают, что эти знания можно использовать в лечении многих недугов и болезней. Например, ожирения или болезней сердца и сосудов, а также диабета.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему же собаки бегают за своим хвостом, хотя никак не могут его поймать. Так, оказалось, что не только у людей могут шалить нервы. Животные занимаются подобной бессмыслицей из-за обсессивно-компульсивного расстройства. В отношении собак специалистами даже используется специальный термин - "собачье компульсивное расстройство".
Читайте также:
Как правильно перейти на правильное питание и похудеть
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны
Скупавший "левые" партии и метавшийся между "левым" и "правым" поворотами олигарх Ходорковский ставит на леваков, которые с удовольствием его расстреляли бы...
Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал работу министров. Главы двух ведомств лишились работы, а еще двум объявлено полное служебное несоответствие.
На Украине ведутся разговоры о том, чтобы упразднить пост президента или оставить за ним чисто церемониальные функции по примеру Германии. Возможно ли это?