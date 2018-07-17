Названы продукты, которые вызывают зависимость

Ученые, работающие в лаборатории при университете Колорадо, выявили продукты, употребление которых вызывает у человека зависимость, схожую с наркотической. Об этом сообщает actualnews. org.

Исследователи изучили 35 видов продуктов питания и блюд, из них приготовленных, а также их воздействие на человека. В результате они выделили десять деликатесов, отказать себе в которых мало кто в силах. Речь идет о пирожных, жареной картошке, бургерах, газированной воде, сыре, мороженом, тортах, чипсах, шоколаде и пицце.

Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", некоторые продукты способны продлевать нам жизнь.

В первую очередь речь идет о бобовых, которые обогащены клетчаткой, белками, жирами, углеводами, содержат калий, кальций, магний, фосфор, железо, витамины А, В, С и другие полезные вещества. Также в своем составе они имеют большое количество антиоксидантов, которые препятствуют развитию онкопатологий.

Далее идут цельнозерновые. Их употребление в пищу способно снизить риск ожирения, инсульта и диабета II типа, да еще убережет от проблем с сердцем и сосудами.

Еще одним из таких продуктов является специя куркума, которая способна положительно влиять на организм человека, особенно после медицинских вмешательств. Кроме того, она является отличным средством при артртите, а четверть чайной ложкой куркумы в день позволяет улучшить работу мозга.

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