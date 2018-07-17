Выявлены причины возникновения мигрени

Недуг, который мгновенно валит с ног и может лишить работоспособности на несколько дней. Российские и финские нейрофизиологи нашли одну из главных причин развития мигрени. На страницах Journal of Headache and Pain они рассказали, что все дело в нарушении работы капилляров мозга.

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Эксперт из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Алексей Камшилин отмечает, что в ходе исследования ему и его коллегам удалось установить, что у страдающих мигренью капилляры неравномерно откликаются на капсаицин (жгучее вещество красного перца), что может быть свидетельством сбоев в молекулярных механизмах регуляции кровотока. Однако он считает, что до окончательных заключений в таком масштабном вопросе, как причины возникновения мигрени, пока еще далеко.

Ученые из Санкт-Петербурга, Казани и Финляндии лишь приблизились к поиску пускового механизма этого состояния.

Что касается капсаицина — это вещество и прочие "острые" соединения, заставляющие кожу краснеть, распознается нервной системой при помощи особых рецепторов — молекул TRPV1. Их включение приводит не только к появлению неприятных ощущений, но и к выделению целого "букета" сигнальных молекул, которые помогают организму максимально быстро справиться с очагом боли.

В число таких молекул входит белок CGRP, выделение которого в сосуды приводит к их расширению и ускорению кровотока. Как предположили ученые, неправильная работа этого сигнального вещества может быть одной из основных причин развития мигрени, так как ее во многих случаях можно подавить, блокируя работу CGRP или TRPV1.

В ходе своего эксперимента ученые пригласили добровольцев, включая страдающих от мигрени, и наклеили на их кожу перцовый пластырь. В процессе изучения они следили, как менялась работа сосудов, подсвечивая отдельные красные кровяные клетки при помощи специального лазера.

Как показали опыты, капилляры подверженных мигрени по-разному реагировали на капсаицин: часть из них расширялась сильнее, часть — не так активно. При этом у здоровых людей все кровеносные сосуды примерно одинаково реагировали на жгучее вещество.

Подобные различия, считают ученые, говорят о том, что работа CGRP и TRPV1 в организме носителей мигрени может быть нарушена. Эти сбои, в свою очередь, могут быть главной причиной развития болевых ощущений.

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