Ученые нашли ягоду, которая "излечит" сердце

Малина нормализует циркуляцию крови и на 15% уменьшает возможность возникновения болезней сердца. К такому выводу пришли эксперты Королевского колледжа столицы Великобритании.

Они провели эксперимент, во время которого участникам предлагалось сделать напитки, содержащие пюре из замороженной ягоды, частью ежедневного рациона. Так, уже спустя 2 часа после вкушения у добровольцев улучшились показатели поток-опосредованной дилатации. Иными словами, кровь стала проходить по артериям интенсивнее. Это стало возможно из-за изменения, которые произошли с сосудами — стали более эластичными, а значит, способными "пропускать" больше крови.

Врачи отмечают, что этот параметр связан с более здоровым состоянием эндотелиальной сосудистой оболочки. Стоит отметить, что эффект сохраняется до 24 часов.

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