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Ученые нашли ягоду, которая "излечит" сердце

Здоровье

Малина нормализует циркуляцию крови и на 15% уменьшает возможность возникновения болезней сердца. К такому выводу пришли эксперты Королевского колледжа столицы Великобритании.

Ученые нашли ягоду, которая "излечит" сердце. 389604.jpeg

Они провели эксперимент, во время которого участникам предлагалось сделать напитки, содержащие пюре из замороженной ягоды, частью ежедневного рациона. Так, уже спустя 2 часа после вкушения у добровольцев улучшились показатели поток-опосредованной дилатации. Иными словами, кровь стала проходить по артериям интенсивнее. Это стало возможно из-за изменения, которые произошли с сосудами — стали более эластичными, а значит, способными "пропускать" больше крови.

Врачи отмечают, что этот параметр связан с более здоровым состоянием эндотелиальной сосудистой оболочки. Стоит отметить, что эффект сохраняется до 24 часов.

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