Ученые рассказали о пользе кормления грудью

Американские ученые провели исследование и выяснили, что кормление грудью на протяжении первого полугода его жизни благотворно сказывается на здоровье матери. Оно снижает вероятность развития диабета и других болезней, сообщает JAMA Internal Medicine.

Медики наблюдали за здоровьем примерно 1,2 тысячи молодых матерей на протяжении последних 30 лет, посещавших их больницу и согласившихся участвовать в эксперименте. Выяснилось, что кормление грудью сильнее всего влияло на вероятность развития диабета — она снижалась на 25% у женщин, чьи дети пили молоко матери хотя бы месяц, и на 48% у тех матерей, которые кормили младенцев своим молоком на протяжении полугода.

Это характерно как для богатых, так и для бедных семей, выяснили исследователи. В частности, и для представителей различных этнических и расовых групп. Почему так происходит, медики не знают, но хотят, чтобы и сами женщины, и доктора относились более серьезно к питанию детей в первые месяцы жизни.

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