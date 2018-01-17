Названы семь привычек, способные погубить желудок

Медики назвали семь самых вредных привычек, способных доставить проблемы с пищеварением. Чтобы нормализовать работу желудка, надо питаться регулярно и полноценно, прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу.

Но есть и то, чего не стоит делать.

1. Слишком часто принимать болеутоляющее. При регулярном использовании многие обезболивающие средства могут нарушить работу пищеварительной системы и даже вызвать появление язв в желудке и кишечном тракте. Надо выяснить причину болей и бороться с ней, а не заглушать себя таблетками.

2. Не обращать внимания на сигналы, которые подает организм. Система пищеварения работает без выходных и круглосуточно. И если организм сигнализирует, что нужно посетить туалет, нельзя пренебрегать таким сигналом. Последствия могут быть самыми серьезными, вплоть до заворота кишок. И уж тем более не стоит приучать свой пищеварительный тракт работать по вашему графику.

3. Употреблять алкоголь и курить. Сигареты — причина многих проблем пищеварительной системы, включая язвы и изжогу. Люди, злоупотребляющие алкоголем, нередко сталкиваются с ощущением дискомфорта в животе и поносом. Спиртные напитки могут вызвать появление язвы и препятствовать ее заживанию. Женщинам не стоит употреблять больше одной единицы алкоголя в день, а мужчинам — двух.

4. Выбирать неправильный размер порции и время пищи. Вредны слишком частые перекусы и слишком поздний ужин. Последний может не только ухудшить качество сна, но и вызвать изжогу. Это происходит потому, что сразу после еды вы принимаете горизонтальное положение. Чтобы избежать этого, последний прием пищи устраивайте не раньше, чем за 2-3 часа до отхода ко сну, и во время сна ваша голова должна быть выше ваших ног.

Значение имеет не только время ужина, но и размер порции. Съев или выпив больше, чем вам нужно, вы можете столкнуться со вздутием живота, чувством переедания и другим дискомфортом. Ешьте маленькими порциями, но чаще. Ешьте медленно, если хотите улучшить работу пищеварительной системы и чувствовать себя хорошо.

5. Употреблять слишком мало клетчатки и "очищать" организм другими порциями. Некоторые люди после обильных застолий или в обычные дни устраивают чистку организма — кто-то отказывается от пищи, кто-то использует слабительное. Вместо этого стоит пересмотреть свои привычки питания и следить за изменениями самочувствия.

Лучше всего обогатить свой рацион клетчаткой. Это обеспечит нормальную работу кишечного тракта, избавит от запоров и снизит риск появления более серьезных заболеваний. Клетчатка содержится во фруктах, овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах.

6. Откладывать посещение врача. Хронически проблемы могут указывать на то, что вам необходима медицинская помощь. Нарушения пищеварительной системы могут свидетельствовать о:

— Целиакии

— Воспалении толстой кишки

— Желчных камнях

- Синдроме раздраженного кишечника

— Паразитических инфекциях и других проблемах.

7. Злоупотреблять жвачкой и газированными напитками. Газированные подслащенные напитки способствуют вздутию живота, создают ощущение полного желудка и вызывают отрыжку и изжогу.

Жевательная резинка также способствует вздутию живота, образованию газов и отрыжке. Похожие проблемы могут вызвать и леденцы, которые, как и жевательная резинка, способствуют проглатыванию лишнего воздуха.

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