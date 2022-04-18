Западные журналисты проанализировали исследования и выяснили, какую еду предпочитают употреблять граждане регионов с наиболее высокой продолжительностью жизни. По информации СМИ, люди старше ста лет любят есть тыкву.
Как написали в ETNT, в ежедневном рационе долгожителей можно заметить много фруктов и овощей собственного производства. Жители Окинавы Японии употребляют "кабочу", в которой содержатся витамины, железо и клетчатка. В Греции же люди едят мускатную тыкву и получают бета-каротин. Известно, что данное вещество купирует воспаления и сохраняет способность мыслить. В Коста-Рике любят зимнее сорта этого овоща. Эти долгожители предпочитают готовить тыкву с кукурузой и фасолью.
Ранее онколог Наталия Жовтан перечислила укрепляющие иммунитет продукты. Среди них оказались шиповник, красный перец и квашеная капуста.
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