Сотрясение мозга может быть причиной серьёзного вреда здоровью. Степень его зависит от того, какая часть мозга пострадала при ударе и насколько сильным он был. Об этом рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.
Специалист отметил в беседе с "Вечерней Москвой", что последствия в легких случаях могут быть минимальными. Это различная неврологическая симптоматика: от нарушения координации, памяти и внимания до нарушений в речи. А совсем лёгкая степень обычно протекает без особых осложнений.
В случае тяжёлого сотрясения последствия могут оставаться до полугода, добавил врач. По его словам, самое опасное из осложнений — это внутричерепная гематома или кровоизлияние, что может привести к летальному исходу.
Остеопат добавил, что любая клиническая картина может развиться на фоне сотрясения. И это зависит от того, какой отдел мозга был поражён.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.