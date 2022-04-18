Остеопат назвал опасные последствия сотрясения мозга: до летального исхода

Сотрясение мозга может быть причиной серьёзного вреда здоровью. Степень его зависит от того, какая часть мозга пострадала при ударе и насколько сильным он был. Об этом рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Специалист отметил в беседе с "Вечерней Москвой", что последствия в легких случаях могут быть минимальными. Это различная неврологическая симптоматика: от нарушения координации, памяти и внимания до нарушений в речи. А совсем лёгкая степень обычно протекает без особых осложнений.

В случае тяжёлого сотрясения последствия могут оставаться до полугода, добавил врач. По его словам, самое опасное из осложнений — это внутричерепная гематома или кровоизлияние, что может привести к летальному исходу.

Остеопат добавил, что любая клиническая картина может развиться на фоне сотрясения. И это зависит от того, какой отдел мозга был поражён.