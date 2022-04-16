В Коннектикуте разработали инновационный способ лечения артрита.
Микробиолог Анча Баранова рассказала, что в США придумали, как восстановить нарушенные артритом хрящи. Эксперименты пока проводились только на кроликах, однако метод представляется перспективным.
"Оказалось, что через хрящ надо просто немного прогонять слабый электроток! Причём носить с собой батарейки совсем не надо — электричество выработают ваши собственные колени!" — написала Баранова в своём микроблоге.
С этой целью в сустав вживляют специальный каркас из пьезоэлектрика, который при сжатии производит небольшой разряд электричества. Электрическое поле побуждает клетки делиться и создавать ткань хряща.
Ранее Микробиолог объяснила, кому грозит рассеянный склероз.
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