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Автор Ольга Лебедева

ВОЗ объявила "санитарную тревогу": дети заболевают "странным" гепатитом

Здоровье

ВОЗ выпустила международное предупреждение о "странном заболевании", поражающем детей в возрасте от двух до пяти лет. В одной только Великобритании выявлено 70 случаев непонятной болезни.

ВОЗ объявила "санитарную тревогу": дети заболевают "странным" гепатитом

Первыми, как сообщает издание La Razon, тревогу забили в испанском Минздраве после того, как в Мадриде несколько детей были инфицированы тяжелым острым гепатитом неизвестного происхождения. Одному малышу даже потребовалась пересадка печени.

  • В свете последних событий, медики сразу заявили: коронавирус тут ни при чём.

Следом за Испанией сообщения о "необычно высоком росте случаев острого гепатита у детей" стали поступать из Великобритании.

Что известно о "заразе"

Большинству заболевших от 2 до 5 лет.

Как говорится в отчете Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), клиническая картина — "тяжелый острый гепатит С заметно повышенными трансаминазами". Часто возникает желтуха, иногда которой предшествуют желудочно-кишечные симптомы, самый частый из которых — рвота.

На данный момент причина заболевания все еще остается неизвестной, потому что распространенные вирусы, которые могут вызывать гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е), не были обнаружены ни в одном случае.

Меры профилактики

В Испании Министерство здравоохранения выпустило рекомендации по профилактике заражения "непонятным гепатитом":

  • частое мытье рук,
  • визит к педиатру, если у ребёнка появляются любые симптомы нездоровья.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Темы воз дети испания великобритания
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