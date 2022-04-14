ВОЗ выпустила международное предупреждение о "странном заболевании", поражающем детей в возрасте от двух до пяти лет. В одной только Великобритании выявлено 70 случаев непонятной болезни.
Первыми, как сообщает издание La Razon, тревогу забили в испанском Минздраве после того, как в Мадриде несколько детей были инфицированы тяжелым острым гепатитом неизвестного происхождения. Одному малышу даже потребовалась пересадка печени.
Следом за Испанией сообщения о "необычно высоком росте случаев острого гепатита у детей" стали поступать из Великобритании.
Большинству заболевших от 2 до 5 лет.
Как говорится в отчете Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), клиническая картина — "тяжелый острый гепатит С заметно повышенными трансаминазами". Часто возникает желтуха, иногда которой предшествуют желудочно-кишечные симптомы, самый частый из которых — рвота.
На данный момент причина заболевания все еще остается неизвестной, потому что распространенные вирусы, которые могут вызывать гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е), не были обнаружены ни в одном случае.
В Испании Министерство здравоохранения выпустило рекомендации по профилактике заражения "непонятным гепатитом":
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