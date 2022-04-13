EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Онищенко: медики провалили важную часть кампании по вакцинации

Здоровье

Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко перечислил причины, которые, по его мнению, помешали кампании по вакцинации от коронавируса в России набрать нужные обороты, чтобы покончить с распространением инфекции в стране.

Онищенко: медики провалили важную часть кампании по вакцинации

Своё мнение эксперт выразил в беседе с Общественной Службой Новостей, добавив, что в России кампании по вакцинации населения помешали агрессивные рассуждения о том, что она якобы нарушает права человека, а после — атака по дискредитации прививок.

"Китай практически весь уже привит. Индия привила неплохо. Американцы практически 77% охватили, но Китай привил 90,6% населения. Что касается России, у нас 54,8% всего привитого население при наличии вакцин… Все говорят, что у нас жёсткий режим, нарушение прав, но это не так. Без культуры здоровьесбережения человек не может быть культурным", — высказался он.

По словам Онищенко, медики провалили главную часть кампании по вакцинации, а именно — исполнение законодательства по обеспечению биологической безопасности государства.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог и профессор Пётр Чумаков рассказал, что о завершении пандемии коронавируса пока говорить не приходится, и ждать её окончания в 2022 году не стоит. По мнению эксперта, борьба с пандемией сейчас идёт очень неравномерно, и только половина Земли охвачена прививками, а остальные — непривитые.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 россия геннадий онищенко
Sberbank
Новости
Онищенко: медики провалили важную часть кампании по вакцинации
МО: Россия нанесёт удар по Киеву, если Украина продолжит диверсии
Политолог: не исключено, что Медведчука могут убрать
Марин Ле Пен: считаю Крым российским и не жалею о запрете въезда на Украину
Немцы призвали не помогать Украине после отказа Киева принять Штайнмайера
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Торговый порт в Мариуполе полностью освобождён от боевиков "Азова"*
Политолог Баширов объяснил желание Ле Пен создать новый союз без США
В МИД РФ заявили, что ничто не остановит спецоперацию на Украине
Fox News: саудовский телеканал высмеял деменцию Байдена
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Силовые структуры
Военспец Коротченко: моральный дух украинских военных подорван
Ирина Шлионская Клонировать человека можно, но ни к чему хорошему это не приведёт Ирина Шлионская Любовь Степушова В Мариуполе на День Победы надо провести "парад побеждённых" Любовь Степушова Игорь Буккер После спецоперации на Украине мир ожидает волна терроризма Игорь Буккер
Общество
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Военные новости
Эксперты обсуждают возможность ввода войск НАТО на Украину
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Последние материалы
Онищенко: медики провалили важную часть кампании по вакцинации
МО: Россия нанесёт удар по Киеву, если Украина продолжит диверсии
Политолог: не исключено, что Медведчука могут убрать
Марин Ле Пен: считаю Крым российским и не жалею о запрете въезда на Украину
Модельер-дизайнер: хотя бы одна вещь в гардеробе должна быть действительно дорогой
Немцы призвали не помогать Украине после отказа Киева принять Штайнмайера
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Торговый порт в Мариуполе полностью освобождён от боевиков "Азова"*
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников