Онищенко: медики провалили важную часть кампании по вакцинации

Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко перечислил причины, которые, по его мнению, помешали кампании по вакцинации от коронавируса в России набрать нужные обороты, чтобы покончить с распространением инфекции в стране.

Своё мнение эксперт выразил в беседе с Общественной Службой Новостей, добавив, что в России кампании по вакцинации населения помешали агрессивные рассуждения о том, что она якобы нарушает права человека, а после — атака по дискредитации прививок.

"Китай практически весь уже привит. Индия привила неплохо. Американцы практически 77% охватили, но Китай привил 90,6% населения. Что касается России, у нас 54,8% всего привитого население при наличии вакцин… Все говорят, что у нас жёсткий режим, нарушение прав, но это не так. Без культуры здоровьесбережения человек не может быть культурным", — высказался он.

По словам Онищенко, медики провалили главную часть кампании по вакцинации, а именно — исполнение законодательства по обеспечению биологической безопасности государства.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог и профессор Пётр Чумаков рассказал, что о завершении пандемии коронавируса пока говорить не приходится, и ждать её окончания в 2022 году не стоит. По мнению эксперта, борьба с пандемией сейчас идёт очень неравномерно, и только половина Земли охвачена прививками, а остальные — непривитые.