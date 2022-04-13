Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко перечислил причины, которые, по его мнению, помешали кампании по вакцинации от коронавируса в России набрать нужные обороты, чтобы покончить с распространением инфекции в стране.
Своё мнение эксперт выразил в беседе с Общественной Службой Новостей, добавив, что в России кампании по вакцинации населения помешали агрессивные рассуждения о том, что она якобы нарушает права человека, а после — атака по дискредитации прививок.
"Китай практически весь уже привит. Индия привила неплохо. Американцы практически 77% охватили, но Китай привил 90,6% населения. Что касается России, у нас 54,8% всего привитого население при наличии вакцин… Все говорят, что у нас жёсткий режим, нарушение прав, но это не так. Без культуры здоровьесбережения человек не может быть культурным", — высказался он.
По словам Онищенко, медики провалили главную часть кампании по вакцинации, а именно — исполнение законодательства по обеспечению биологической безопасности государства.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог и профессор Пётр Чумаков рассказал, что о завершении пандемии коронавируса пока говорить не приходится, и ждать её окончания в 2022 году не стоит. По мнению эксперта, борьба с пандемией сейчас идёт очень неравномерно, и только половина Земли охвачена прививками, а остальные — непривитые.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета