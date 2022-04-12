Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения Минздрава РФ о подготовке к новой волне коронавирусной инфекции.
"Я не думаю, что антикоронавирусные ограничения вернут. Если и будет волна, то она всё-таки в основном возникнет из-за малопатогенного штамма коронавируса. Такой рост заболеваемости не окажется перегрузом для системы здравоохранения, поэтому вряд ли власти введут какие-то меры. Их объявляют только тогда, когда есть угроза, что министерскую систему парализует под большим наплывом пациентов в стационары", — объяснил специалист.
При этом он отметил, что в зоне риска во время новой волны находятся в основном люди, которые ещё не болели COVID-19 и не вакцинировались против инфекции. Однако, по словам эксперта, многие россияне в последнюю волну перенесли заражение без симптомов, поэтому существует большая неопределённость.
"В любом случае группа риска — это пожилые лица и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Потому что у таких людей возможны и повторные заражения", — добавил собеседник издания.
Ранее руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России может начаться новая волна коронавируса. Власти готовятся к взрывному росту заражений, отметил политик.
"Мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъём заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай, поэтому мы готовимся", — сказал министр, передаёт "Россия-24".
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