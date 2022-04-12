Новая волна коронавирусой инфекции, прогнозируемая главой Минздрава РФ в мае-июне месяце, не будет иметь мощного всплеска заболевания.

"Подъем возможен, но его масштабы, конечно, будут далеки от "Омикрон"-волны и от "Дельта"-волны". Я думаю, что осенью очень вероятно будет сильный всплеск", — сказал в разговоре с Москва 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, это связано с тем, что для распространения заболевания необходима определенная температура воздуха, да и многие люди в период отпусков и летних каникул разъезжаются, что делает значительно меньше плотность населения.

"Для крупной вспышки, сопоставимой с "Омикрон"-волнами, должно быть первое: проэпидемические условия. И второе — какая-то особая линия или подлиния коронавируса, которая будет выделяться от предшествующей в эволюционном плане. То есть она будет иметь какие-то сильные, заметные отличия по свойствам. Пока же я не вижу оснований считать, что в конце мая — начале июня будет мощная вспышка", — подытожил иммунолог.

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