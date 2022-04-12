Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в нашей стране может возникнуть новая волна коронавирусной инфекции. Как отметил министр, власти готовятся к росту заражений.
"Мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъём заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай, поэтому мы готовимся", — заявил политик в беседе с журналисткой Наилей Аскер-заде, передаёт "Россия-24".
При этом Мурашко подчеркнул, что в данный момент уровень заболеваемости COVID-19 в РФ снижается. По информации Минздрава на вторник, 12 апреля, около 200 тысяч россиян с коронавирусом лечатся в медицинских учреждениях.
Также министр напомнил, что поборовшим инфекцию людям необходимо пройти обследования. Особенно это важно для граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сказал политик.
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