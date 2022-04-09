Назальная вакцина против ковида, разработанная центром имени Гамалеи, будет использоваться в первую очередь для ревакцинации, так как она предотвращает дальнейшее распространение вируса вакцинированными людьми. Об этом заявил профессор Петр Чумаков в разговоре с журналистами 360tv.
По словам Чумакова, вакцинированные люди могут заразиться ковидом и распространять его без каких-либо симптомов. Назальная вакцина предотвращает это, так как благодаря ней в слизистой носа появляются антитела, предотвращающие заражение.
Разработка назальной вакцины началась ещё в прошлом году, но официально зарегистрирован препарат был только 1 апреля этого года. Его массовое применение пока затруднено из-за недостатка одноразовых насадок, необходимых для такой вакцинации.
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